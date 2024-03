CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: 17.58: In serata si assegna il titolo delle coppie di artistico . La gara è iniziata ieri nel segno di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava. La coppia ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia , match valido per l’andata del secondo playoff delle ... (oasport)

Belgio-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming: Belgio-Italia, oggi in tv: le Qualificazioni ai Mondiali 2025 di pallamano entrano nella loro seconda fase. Ad Hasselt, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.10, ci si gioca il primo atto di un ...oasport

LIVE Belgio-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA: gli azzurri ci credono nell’andata del secondo playoff: Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia, match valido per l’andata del secondo playoff delle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2025. Gli ...oasport

Ciclismo, si torna in Belgio con la Nokere Koerse 2024: presentazione gara e diretta tv: Mercoledì 13 marzo 2024 si torna a correre in Belgio: la Nokere Koerse sarà un appuntamento molto importante per tutti i ciclisti che si esprimono bene sui tortuosi percorsi belgi. In particolare, ...tag24