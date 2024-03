LIVE Belgio-Italia 16-21 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | massimo vantaggio azzurro a metà secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51? Non sbaglia Helmersson, nuovo +3, 21-24. 50? Due minuti per Ooms per un fallo su Parisini, c’è il 7 metri per l’. 50? Mengon in penetrazione.21-23. 49? Quinto goal consecutivo di Serras, 21-22. 48? Savini interrompe il parziale belga, 20-22. 47? Serras non sta più sbagliando nulla.20-21. 46? Gran parata di Deekens su Savini. 45? Ancora Serras, il 9 firma un parziale di 3-0 che riporta ila -2, 19-21. 44? Serras accorcia ulteriormente per i locali, 18-21. 44? Serras interrompe il parzialein penetrazione, 17-21. 43? Time outpadrona del campo in questo momento. 42? ...