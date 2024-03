LIVE Belgio-Italia 13-14 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | inizia il secondo tempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL! 20.52 Dopo la prima frazione di gioco l’chiude in vantaggio di uno sul campo del. FINISCE IL PRIMO! 30? 13-14 HELMEON! Gran goal dell’esordiente.13-14. Time out del DT azzurro Trillini a un minuto dal termine della prima frazione di gioco. 29? Danesi dai sette metri, 13-13. 28? Bortoli capitalizza la superiorità numerica.12-13. 27? Ooms dopo la ribattuta di Ebner. 26? Marco Mengon riporta avanti gli azzurri, 11-12. 25? Penetrazione di Ooms che riporta lo score in parità, 11-11. 24? BULZAMINI! Il classe 1995 del Trimo Trebnje non sta sbagliando nulla. ...

SI PARTE! 20.08 Inno nazionale belga. 20.06 Inno di Mameli! 20.05 Squadre in campo, tra poco si parte. 20.00 Dieci minuti all'inizio del match ad Hasselt,

14? Deekens chiude la porta in faccia a De Angelis. 13? Bulzamini sulla corsa, 7-7. 12? Gran goal di Danesi dalla distanza, 7-6. 12? 2/2 al tiro di Parisini

24? BULZAMINI! Il classe 1995 del Trimo Trebnje non sta sbagliando nulla. Belgio-Italia 10-11. 23? Hadzic non trova di poco la porta con la girella in

