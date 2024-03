LIVE Atletico Madrid-Inter 2-1 | Champions League calcio in DIRETTA | si va ai supplementari!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Finiscono i tempi regolamentari, si va ai2-1. 92? Riquelme tutto solo manda fuori il pallone. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 88? Gol di Depay, grande giocata dell’attaccante olandese che si gira con il destro e buca il portiere,2-1. 86? PALO clamoroso di Depay dalla distanza. 84? Fuori Barella e Dimarco, dentro Bisseck e Frattesi nell’. 82? Momento decisivo della partita. 80? Destro secco di Barella, blocca Oblak. 78? Fuori Morata e Molina, dentro Depay e Barrios nell’. 76? Grande rabbia per Inzaghi per l’occasione mancata. 74? Thuram tutto solo manda ...