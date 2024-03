LIVE Atletico Madrid-Inter 1-1 | Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.47spettacolare con l’che attacca alto e l’che riparte, proprio su una di queste ripartenze trova la rete del vantaggio con Dimarco, ma il pareggio arriva subito dopo con Griezmann. A tra poco per la ripresa! 45?il1-1. 43? Pavard evita un gol già fatto di Griezmann. 41? Si cominciano già a scaldare gli uomini delle due panchine. 39?che prova il possesso palla. 37?che continua con il suo atteggiamento altissimo in campo. 35? Gol di Griezmann, che pareggia il match dopo ...