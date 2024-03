LIVE Atletico Madrid-Inter 0-1 | GOOOOLL!! In vantaggio con Dimarco!

(Di mercoledì 13 marzo 2024), ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli spagnoli allenati da Diego Simeone. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio “Civitas Metropolitano” di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 33? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!! 28? BRIVIDO: cross dalla sinistra in favore di Alvaro Morata, al centro dell’area, che tenta la conclusione con un colpo di testa.viene Yann Sommer che blocca il pallone. 22? Costruzione in ripartenza ...

