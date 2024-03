LIVE Atletico Madrid-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Subito una grande aggressione dell’che sfrutta un rinvio non perfetto dei nerazzurri. 1? Inizia la partita! 20.55 Giocatori in campo, inno dellain corso. 20.50 In caso di vittoria dell’di misura, si andrà ai tempi supplementari. 20.45 Gimenez assente nell’, titolare nell’andata della partita. 20.40 L’ridalla rete di vantaggio siglata da Arnautovic a San Siro. 20.10 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Samuel Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone...