LIVE Atletico Madrid-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | occasione per Dumfries!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Lautaro Martinez prova il tiro dalla distanza, tentativo deviato che viene respinto da Oblak. 15? Cross di De Paul che non compagni compagni in area di rigore. 13? Destro diin contropiede, Oblak blocca in due tempi. 11? Grande aggressività dell’in questo inizio di partita. 9? Savic ferma Thuram lanciato in contropiede. 7? Inzaghi striglia i suoi giocatori per l’avvio “molle” dei suoi giocatori. 5? Samuel Lino subito con il sinistro impegna Sommer. 3? Subito una grande aggressione dell’che sfrutta un rinvio non perfetto dei nerazzurri. 1? Inizia la partita! 20.55 Giocatori in campo, inno dellain corso. 20.50 In caso di vittoria ...