LIVE – Atalanta-Sporting Lisbona | Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla vigilia diparlerà Gian Pieroin: ecco lain tempo reale per seguire le sue parole. Il tecnico della Dea presenterà i temi della partita contro i lusitani che vale il pass per i quarti di finale di Europa League, si riparte dall’1-1 dell’andata e dunque ci sarà da soffrire per i nerazzurri. Appuntamento per ladell’allenatore orobico alle ore 13:30 di mercoledì 13 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAPREMER E F5 O FARE REFRESH 13:30 – Benvenuti! A breve ladi Gian Piero ...