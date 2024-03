Lituania | assalito collaboratore Navalny

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 7.36 Uno stretto, politico e braccio destro di,il dissidente russo morto in carcere, è stato aggredito indavanti alla sua abitazione. Lo fa sapere la portavoce di, Yarmysh. Leonid Volkov era nella sua auto quando "qualcuno ha sfondato il finestrino,gli ha spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo ha preso a martellate", riferisce Yarmysh. Volkov aveva detto al quotidiano indipendente russo "Meduza" di temere per la sua incolumità:"Il rischio ora è che verremo tutti uccisi"

Attentato in Lituania, l'ex vice di Navalny colpito a martellate: Leonid Volkov assalito a Vilnius, dove vive in esilio, appena due settimane dopo i funerali dello storico avversario di Putin.