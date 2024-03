Lituania | il braccio destro di Navalny Leonid Volkov colpito a martellate davanti a casa | lui | Non ci arrenderemo

Leonid Volkov attaccato nei pressi della sua casa a Vilnius L'attivista dell'opposizione russa Leonid Volkov, ex braccio destro del leader dell'opposizione Alexey Navalny morto in carcere a ... (sbircialanotizia)

Navalny, braccio destro Leonid Volkov aggredito a martellate: "Non ci arrenderemo a Putin": "Un uomo mi ha aggredito nel cortile, colpendomi sulla gamba circa 15 volte. Volevano letteralmente fare di me una cotoletta" ''Continueremo a lavorare e non ci arrenderemo''. Così, in un video postat ...adnkronos