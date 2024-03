Lituania | aggredito a martellate Volkov | il braccio destro di Navalny

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Leonid, stretto collaboratore politico edel dissidente russo morto in carcere nelle scorse settimane Alexei, è statodavanti alla sua abitazione in. A renderlo noto è stata la portavoce di, Kira Yarmysh. “Qualcuno ha sfondato il finestrino dell’auto, gli ha spruzzato liquido urticante negli occhi e poi ha iniziato a colpirlo con un martello”, ha scritto. In nottata, è arivato su Telegram anche il primo commento di: “Lavoreremo e non ci arrenderemo”, ha scritto aggiungendo che l’attacco, costatogli la rottura di un, è stato un “caratteristico saluto da bandito” da parte degli scagnozzi di Putin. Poche ore prima di essere ...

