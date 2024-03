L’Isola dei Famosi 2024 | anche Giorgio Manetti nel cast? Il punto sulla trattativa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In queste ore sono emersi nuovi concorrenti che voleranno alla volta dell’Honduras perdeie altre trattative per ildei naufraghi sarebbero in contrattazione: tra queste ne emerge una piuttosto interessante con un celebre ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di, che sembrerebbe intenzionato a partecipare.deivicino alla partecipazione? L’ultimo nome accostato alla nuova edizione dedeiè quello di. L’iconico cavaliere di Uomini e Donne, non a caso, sarebbe finito nel mirino degli autori e, secondo gli ...

In Sardegna un’impresa su 5 è artigiana, l’Isola al secondo posto in Italia per crescita: Cresce il numero degli artigiani che operano in Sardegna: 34.350 realtà, in rappresentanza del 20,1% di tutte le imprese sarde.unionesarda

Isola dei Famosi 2024, il cast: i nomi in lizza tra indiscrezioni e sorprese: Fervono i preparativi per l'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi. Tra poche settimane infatti chiuderà i battenti il Grande Fratello di Alfonso Signorini, lasciando così spazio ai naufra ...tuttosport