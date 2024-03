L’intervista Pingitore | “Leo Gullotta è un amico | ma vedere fascisti al governo è ridicolo e qualunquista” video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il maestro Pierfrancesconon ha visto l’intervento livoroso di Leocontro Meloni e il suoa “Dimartedì”. Buon per lui. Glielo riassumiamo. “Meloni donna furba circondata da. Non ama la libertà di stampa, non parla di lavoro e di sanità. Vuole ‘il segno del comando’ e non ha fatto i conti col suo passato. Ce l’ha con i ragazzi, vedi i manganelli”. Un triste copione. Ilriprodotto al termine del testo riassume toni e contenuti francamente irricevibili. L’attore ha lavorato negli anni d’oro del Bagaglino firmato Castellacci e, fiore all’occhiello della satira italiana. Assistere a unarruolato da Giovanni Floris nel plotoncino d’esecuzione settimanale contro “i” ha lasciato di sale. ...

