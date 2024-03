Lindstrom poteva trasformarsi da ectoplasma a statua a piazza Carlo III

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pronti partenza via, proprio nel senso di andarcene dal campo. Due a zero per loro e noi non sappiamo ancora se la voce da bordocampo è di Ugolini o del cugino di De Laurentiis. Bah. Ci riprendiamo. Improvvisamente acceleriamo. Rrahmani toglie, Rrahmani dà. Due a uno. Di Lorenzo sfiora il pareggio. Loro si siedono. Traoré smette di vagare per il campo. Fine primo tempo. Osimhen vive sospeso tra Araujo e la sedia in cui è seduto ma si procura un rigore netto, stranetto, clamoroso. Non darlo non è un errore ma una fetenzia. Yamal sarà pure forte ma fortunatamente non centra mai la porta. invece… MaiUnaGioia. Fallo laterale inventato, la difesa riesce ad essere in ritardo pure partendo schierata. E niente, prendiamo un terzo gol . Tre ad uno. Usciamo dalla Champions e perdiamo l’accesso al Mondiale per club. De Laurentiis anziché cercare demoni raccolga ciò che ha seminato e ...