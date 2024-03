L’immunologa Antonella Viola salva famiglia senza casa | “Io in silenzio | la Cgil si è presa il merito”

Assieme al marito, in modo riservato, aveva acquistato e affitato casa a una famiglia bisognosa, con bambini, che prima era costretta a dormire in auto, non trovando niente da affittare. Ma ... (tg24.sky)

Le microplastiche non sono una minaccia solo per l’ambiente, ma anche per la nostra salute. Ma come difendersi, se sono ormai nell’acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo e persino nell’aria che ... (open.online)