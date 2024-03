Lily Allen | “Amo le mie figlie | ma mi hanno rovinato la carriera”

(Di mercoledì 13 marzo 2024)si è aperta sulle difficoltà di conciliaree maternità. Ai microfoni di Radio Times Podcast, la cantante britannica ha raccontato in che modo diventare madre abbia avuto effetto sulla sua popolarità. Alla domanda della host Kelly-Anne Taylor sulla possibilità di riconsiderare i propri piani dopo aver avuto figli, la popstar, oggi 38 anni, ha risposto ridendo: “Beh, non ho mai avuto una vera strategia quando si tratta di. Ma sì, le miemila mia(…) Voglio dire, le adoro e mi completano. Ma in termini di celebrità pop, è completamente rovinata, sì”. “Le due cose non stanno insieme. Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non puoi”, ha continuato poi ...

