Ligabue torna ad Avellino | ecco la data ufficiale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci vediamo nei teatri ad Ottobre e Novembre. Un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo. Per gli iscritti al Bar Mario (https://www..com/barmario) i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 12.00 di giovedì 14 marzo”. E’ l’annuncio di Lucianoattraverso i social. Tra le date cerchiate in rosso spicca il prossimo 18 ottobre quando l’artista di Correggio, sarà di scena al Teatro Gesualdo di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.