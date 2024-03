Ligabue annuncia un tour esclusivo nei teatro a 13 anni dall’ultima volta | saranno concerti unici

Luciano Ligabue in concerto a Palermo, i dettagli: Nel giorno del suo 64esimo compleanno, è stato Luciano Ligabue a fare un regalo al suo pubblico. Dopo il successo nei palasport, l’esperienza dal vivo di “Dedicato a noi” continuerà con un tour nei te ...mondopalermo

Ligabue annuncia il tour nei teatri: Dopo tanta attesa, Ligabue annuncia un tour nei teatri che partirà il prossimo autunno proprio giorno del suo compleanno.spettakolo

Ma il giorno di Schmidt resta un giallo. E il Pd provoca: "Telenovela penosa": ’Non è tempo per Eike Schmidt’ avrebbe cantato Luciano Ligabue. Non lo è almeno (neanche) oggi. Il giorno dell’arrivo in città della premier Giorgia Meloni era stato segnato infatti nel calendario da ...lanazione