(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino, evidenzia come l'influisce sul mantenimento e sulla lubrificazione articolare Milano, 13 marzo 2024 – Durante i mesi più freddi, con il calotemperature, letendono ad irrigidirsi e perdere elasticità, causando dolori. È quindi particolarmente importante mantenere un adeguato livello didurante questo periodo per favorirne la salute. La disdel corpo può influire negativamente sulle, compromettendo la loro funzionalità: “Bere la quantità giusta di acqua favorisce la produzione del liquido sinoviale, un sottile strato fluido che agisce come ammortizzatore tra le ossa, oltre a fornire nutrimento alle. ...

