Liberare spazio in Gmail se esaurito

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tutti i servizi di Google, ossia Drive,e Foto, usano lo stessodi archiviazione. Questo significa che, nella versione gratuita, tutti i servizi di Google condividono unocomune che può esaurirsi. Se si considera che loè pari a 15 GB, viene facile immaginare che se si caricano centinaia di foto e video, rimane pochissimoper le email o per gli altri file. Se si finisce logratuito offerto da Google comparirà il messaggio inche avvisa che lo, rendendoinutilizzabile. LEGGI ANCHE: Salvare le Emailin un backup 1) Controllareresiduo Per prima cosa controlliamo lodi ...

Palazzo Branciforte, sì all'ampiamento del museo: il nuovo polo sorgerà al posto di un edificio degradato: Verrà realizzato dalla Fondazione Sicilia. Il Consiglio ha dato il via libera alla variante urbanistica. Carta e Lagalla: "Segno contemporaneo di rigenerazione urbana, incarnato in una teca aperta all ...palermotoday

Musica Maestro è un concerto tragicomico in scena a spazio Kabum: Sabato 16 marzo lo spettacolo a offerta libera di Auriga Teatro e Associazione MusicArte. L'intero ricavato sarà devoluto alle scuole di circo palestinesi ...varesenews

Qonto lancia Finpal, spazio di dialogo su gestione finanza: (ANSA) - ROMA, 14 MAR - 'Uno spazio di dialogo chiaro, diretto e soprattutto qualificato, dove gli utenti possono discutere, approfondire e ...notizie.tiscali