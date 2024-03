LiberaMente Donna | tre giorni di eventi al Teatro Comunale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDal 21 al 23 marzo il“Vittorio Emanuele” di Benevento sarà il palcoscenico di una serie dicontro la violenza di genere. “” questo il titolo della manifestazione ideata e promossa dalla Associazione Culturale Mediaction e prodotta dalla Video.Team srl, con il Patrocinio del Comune di Benevento. Alle ore 10:30 del 21, 22 e 23 marzo avranno luogo i convegni che vedono la partecipazione delle maggiori rappresentanze istituzionali del territorio, enti, associazioni, professionisti e operatori in prima linea nell’azione di contrasto alla violenza di genere e a tutela della. I relatori, in funzione ognuno delle proprie competenze, illustreranno le azioni messe in campo contro la violenza di genere e a supporto ...

Un Velázquez in galleria: Galleria Borghese inaugura il programma 2024 con l'esposizione dal 26 marzo al 23 giugno 2024 del dipinto Donna in cucina con Cena di Emmaus – la prima opera conosciuta di Diego Velázquez.itinerarinellarte

Lavoro, 'Colpo di scena': Fondazione Bracco e Cdi riflettono su presenza femminile nel mercato: Un momento di riflessione sulla presenza femminile nel mondo del lavoro e un’occasione di confronto sull’importanza di sostenere il women empowerment e la meritocrazia, libera da pregiudizi di genere, ...adnkronos

Roma, Donna morta in scooter in via Cassia. Travolta da un furgone. Da gennaio già 24 vittime della strada nella Capitale: L'incidente si è verificato alle 12 circa all'altezza di via dei Due Ponti. Sul posto i vigili urbani. Il conducente del furgone accompagnato in ospedale per essere sottoposto all'alcoltest e al drugt ...roma.corriere