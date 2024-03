L’Hellas Verona è una squadra in missione

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il 27 gennaio il mercato è agli sgoccioli e asta per finire una battaglia sanguinosa. Sembra di vedere il fumo salire dal terreno, i corpi a terra. La società ha venduto almeno dodici giocatori, molti dei quali titolari, e li ha rimpiazzati con nomi che sembrano usciti da un romanzo fantasy. Tijjani Noslin, Elayis Tavsan, Reda Belahyane – eroi venuti da un altro mondo per unache per tutti appare come un suicidio: salvare ildalla sua stessa autodistruzione. Marco Baroni sembra spaesato davanti a unache nei fatti non è più quella che allenava fino a pochi giorni prima: «Ognuno dei nuovi ha delle qualità, voglio conoscerli perché non li ho ancora nemmeno visti, abbiamo visto i filmati». La situazione dovrebbe essere disperata: ilha vinto solo due delle ultime ...