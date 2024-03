L’ex Spice Girl Mel B torna dalla madre dopo il divorzio dall’ex | “Ho subito abusi fisici e finanziari”

Quando il mondo intero ti ha conosciuta come Sporty Spice , riacquistare la tua identità non è una passeggiata. Lo sa benissimo Melanie C, pseudonimo di Melanie Jayne Chisholm. La cantautrice ... (metropolitanmagazine)

F1, Horner: bufera per il post dedicato a Geri Halliwell, intanto lei appare da sola a Londra: F1: i social non gradiscono la dedica romantica di Horner alla moglie Geri Halliwell per la festa della mamma. L’ex Spice Girl appare sorridente in bianco alle celebrazioni del Commonwealth Day ...sport.virgilio

I figli di David e Victoria Beckham: quanti sono e cosa fanno: I Beckham hanno 4 figli: Cruz, il terzogenito ha annunciato l’uscita del suo primo album, Brooklin fa lo chef, Romeo gioca a calcio. Moda e disegno per la piccola Harper ...corriere

Cruz Beckham pubblica il primo album e fa il suo esordio nel mondo della musica: Cruz Beckham, il terzogenito di David e Victoria Beckham, pubblica il suo primo album, debuttando nella musica come la madre (ex Spice Girls oggi stilista).gazzetta