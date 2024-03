L' Europa approva le norme comunitarie sull' Intelligenza Artificiale

(Adnkronos) – Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alla normativa sull'Intelligenza artificiale , segnando un punto di svolta per il controllo di questa tecnologia emergente all'interno del ... (periodicodaily)

Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’accordo raggiunto in “trilogo” con il ... (ildenaro)