L’Europa approva la regolamentazione sull’intelligenza artificiale | che cosa cambia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alla normativa, segnando un punto di svolta per il controllo di questa tecnologia emergente all’interno del blocco. Con un voto a maggioranza di 523 favorevoli, l’Atto(AI Act) è stato ufficialmente adottato, aprendo la strada all’Unione Europea per proibire usi illeciti dell’IA e richiedere trasparenza dai fornitori. La decisione segue dibattiti intensi che sono iniziati nel 2021, culminando ora in una normativa che stabilisce regole stringenti per l’uso dell’IA, benché alcune delle proposte più severe siano state mitigate da compromessi dell’ultimo minuto. L’AI Act mira a proibire sistemi basati su IA per la sorveglianza pubblica di massa e impone restrizioni su sistemi ritenuti “ad alto rischio” ...