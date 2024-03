LetExpo, Busico (Rete nazionale Its): “Imprese al centro del protocollo stipulato con Alis”: (Adnkronos) - “Il protocollo stipulato tra la Rete Its per la mobilità sostenibile e Alis è un protocollo fondamentale. Le imprese sono messe al centro e traduciamo all’interno dei nostri percorsi for ...msn