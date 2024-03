L’esperienza della savinese Italfimet al convegno “MetalTech Evolve”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arezzo, 13 marzo 2024 – Aziende, professionisti e docenti a confronto sulle evoluzioni del settoremoda in termini di industria 4.0 e sostenibilità. Venerdì 15 marzo è in programma un incontro dal titolo “” che troverà il proprio cuore nella condivisione delle esperienze di alcune delle principali realtà toscane impegnate nell’innovazione e nello sviluppo dei processi produttivi, tra cui ladi Monte San Savino che illustrerà i più recenti progressi nei trattamenti galvanici. La finalità del workshop, ospitato dalla sala convegni del Novotel di Firenze, è di attivare un confronto e un approfondimento tra i diversi protagonistifilieracreazione degli accessori in metallo per l’alta moda, presentando tecnologie e buone pratiche per far fronte ...