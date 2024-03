Lerici Sport pareggia con l’Aragno E mantiene due punti di vantaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Finisce in parità, 7-7, con il gol del possibileper i Coccodrilli sfumato sul palo allo scadere, il big match della seconda di ritorno del girone 2 di serie B maschile di pallanuoto fra Aragno Rivarolesi e, gara avvincente con continui capovolgimenti di fronte e un punto pesantissimo portato a casa. I rossoblù tengono così a distanza gli avversari e sfruttando le due lunghezze diblindano la seconda posizione in solitario dietro la capolista Civitavecchia. "Il risultato rispecchia l’andamento della partita - spiega il vicecapitano Giacomo Telara - : entrambe le squadre hanno sprecato delle occasioni che sarebbero potute risultare decisive, tutto sommato è giusto. Per noi era importante non perdere, ma non possiamo accontentarci di un pareggio se vogliamo davvero raggiungere un ...