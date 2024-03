(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nei cinque anni che vanno dal 2024 al 2028,punta a far crescere le tre divisioni con le quali il gruppo è presente in: aerostrutture tra Grottaglie e Foggia, elicotteri a...

Nei cinque anni che vanno dal 2024 al 2028, Leonardo punta a far crescere le tre divisioni con le quali il gruppo è presente in Puglia : aerostrutture tra Grottaglie e Foggia, elicotteri a... (quotidianodipuglia)

Leonardo si rafforza in Puglia: ordini per 105 miliardi: Nei cinque anni che vanno dal 2024 al 2028, Leonardo punta a far crescere le tre divisioni con le quali il gruppo è presente in Puglia: aerostrutture tra Grottaglie e Foggia, elicotteri ...quotidianodipuglia

Leonardo presenta il piano industriale 2024-2028: Leonardo ha presentato il piano industriale per il periodo 2024-2028 e i risultati finanziari dell'anno 2023 mostrando una notevole solidità.aviation-report

Leonardo punta al raddoppio del dividendo e 195 miliardi di ordini entro il 2028: L'azienda Leonardo, guidata dall'amministratore delegato Roberto Cingolani, ha presentato un ambizioso piano industriale. Il piano prevede un raddoppio del dividendo a 0,28 euro per azione e ordini co ...informazione