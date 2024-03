Leonardo Maini Barbieri a Le Iene ammette la verità su lusso e nobiltà | “Perché ho romanzato”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tre anni faè diventato popolare su TikTok per i video in cui mostrava i suoi gioielli firmati, le borse griffate, gli abiti sartoriali e soprattutto l’immancabile tè con il latte (come gli inglesi). Ad insinuare i primi dubbi sulla vita patinata del Conte Glauco Teodorico Ascanio Guidobaldo Filiberto Angelo Maria Gustavo Amedeo è stato Giacomo Attanà (qui la sua intervista), che attraverso un’attenta analisi delle clip del tiktoker è riuscito ad individuare borse tarocche, bracciali simili a quelli di Cartier e soprattutto la reale abitazione del giovane, che nulla avrebbe a che vedere con il “palazzo” di cui parla spesso nel suo profilo. Nel 2021 ho provato a chiedere adi replicare alle accuse di Attanà, ma lui si è rifiutato: “Di ...