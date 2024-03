Leo Gullotta attacca il governo Meloni | “È furba | ma attorniata da fascisti Vuole comandare”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ospite del programma Dimartedì, in onda su La7, l'attore e doppiatore hato ildi Giorgia: "Donna intelligente e, madaavere il comando".

Leo Gullotta non ha mai fatto coming out. E questa è già una notizia, perché pensavamo che il celebre attore, oggi 78enne, fosse stato tra i primi personaggi italiani dello spettacolo a “uscire ... (liberoquotidiano)

“La pugnalata che più mi ha ferito? Quando mi sono sentito dire: ‘no guarda, tu non lavori con noi perché sei omosessuale’“. Esordisce così Leo Gullotta nell’intervista al Corriere della Sera. ... (biccy)

Firenze , 22 febbraio 2024 – Il celebre attore Leo Gullotta , già David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro, salirà sul palco del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in piazza Dante 23, ... (lanazione)

Dimartedì, "fascisti in tutti i sensi": comizio anti-Meloni di Gullotta: Parte subito in quarta Leo Gullotta , ospite di Giovanni Floris a Dimartedì su La7. Alla domanda se gli piace questo governo, ...iltempo

“Quasi amici”: tutto esaurito per Massimo Ghini e Paolo Ruffini stasera a Gioia del Colle Prima dello spettacolo incontro con il pubblico: Ai successi di pubblico per gli spettacoli “40 e sto” di Andrea Delogu, “La sorella migliore” con Vanessa Scalera, “In ogni vita la pioggia deve cadere” con Leo Gullotta e Fabio Grossi, “Chi è io” ...noinotizie

