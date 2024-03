Lentate sul Seveso | cade in una bocca di lupo senza grata | grave ragazza di 23 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sul, 13 marzo 2024 Unadi 23è rimasta ferita, mentre camminava per strada, dopo essere caduta all'interno di unadilasciata priva diper motivi non noti, questa mattina in via Gerbino, asul. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con attrezzatura per il recupero speleo alpino fluviale, i quali hanno lavorato per oltre un'ora prima di riuscire a estrarla dalla cavità profonda circa 3 metri. La giovane è stata poi trasportata in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.