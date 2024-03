Lecce Gotti | UFFICIALE l’arrivo del tecnico in giallorosso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024), Lucaè il nuovo allenatore dei giallorossi: ha firmato fino a giugno 2024 con opzione per il rinnovo Ilha resodi Lucain. Dopo le voci dei giorni scorsi ilha deciso di accettare l’offerta dei salentini fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca.Ilha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staffa disposizione di misterl’allenatore in seconda Dan Vesterby ...