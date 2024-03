Lecce | Corvino | 'Esonero D'Aversa? Prese decisioni inaspettate dopo i fatti di domenica'

Pantaleo Corvino , responsabile dell’area tecnica del Lecce , ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso Pantaleo Corvino , responsabile dell’area tecnica del Lecce , ha parlato in ... (calcionews24)

Corvino è intervenuto in conferenza stampa per parlare ovviamente del Lecce e del calciomercato appena concluso. Ha colto l’occasione per fare il punto proprio sul mercato e per parlare di quei ... (webmagazine24)