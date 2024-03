“Le prenderà un colpo” Il Grande Fratello sta per avvisare Anita e il pubblico già freme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il 14 marzo è attesa una nuova puntata del. Dopo che come seconda finalista è stata scelta Rosy Chin, nella prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini uno degli inquilini finiti al televoto andrà direttamente in nomination per la puntata successiva, la quarantacinquesima, in onda di lunedì 18 marzo. C’è molta attesa per il risultato del nuovo televoto per il prossimo finalista del programma. La prima finalista è stata Beatrice Luzzi, attrice che ha portato a casa più del 60% delle preferenze dela casa, un vero record, visto che nessuno era mai riuscito ad arrivare a numeri così alti. Poi è stata la volta di Rosy Chin, a detta delvotata anche perché gli altri in lizza per la finalissima ”erano più odiosi di lei”. E ora è tempo di conoscere il terzo finalista ...