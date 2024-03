Le piacciono i manganelli! | Ma se picchiavano tutti | Nardella-Totaro | esplode la rissa in tv | Video

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Si sono fissati con questa storia deidicendo che è colpa della Meloni, quando la polizia li ha sempre usati in qualsiasi tipo di manifestazione quando si va contro le disposizioni delle forze dell'ordine": Achille, ex senatore di Fratelli d'Italia, lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi alle polemiche della sinistra seguite agli scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine a Pisa a fine febbraio. "Addirittura prima i carabinieri usavano il fucile al contrario, il calcio del fucile, ma lo facevano quando c'erano i suoi amici al governo", ha poi aggiunto, rivolgendosi al sindaco di Firenze Dario, pure lui ospite del talk di approfondimento politico. "A lei- ha detto il primo ...

Scontro acceso tra Nardella e Totaro: "A lei piacciono i manganelli": Scontro acceso a diMartedì tra Dario Nardella e Achille Totaro: 'A lei piacciono i manganelli, è una vergogna quello che sta dicendo!'.la7

La Sicilia a Berlino, buona la prima: il “made in Sicily”piace (anche) ai tedeschi: Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! La prima serata berlinese “made in Sicily” organizzata presso Terra Verde è stata un successo.mondopalermo

Rose Villain: “Una vita sempre in moto. Canto per capire il male e battere i brutti pensieri”: Rosa Luini, 34 anni, in gara a Sanremo con il brano ‘Click boom!’, ha pubblicato il secondo album, ‘Radio Sakura’, l’8 marzo. Che si apre con un ...repubblica