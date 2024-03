Le nuove droghe | Assunte senza sapere cosa contengano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il problema dell’uso di sostanze psicotrope tra i giovani è in costante aumento. A dare un quadro più chiaro della situazione a livello territoriale è Giovanni Galimberti (nella foto), direttore medico del Noa (Nucleo operativo alcologia) di Monza, centro di cura per le dipendenze. Professor Galimberti, quanti sono i giovani oggi a Monza e Brianza a fare uso di sostanze psicotrope? "Abbiamo una diffusione molto importante, che si allinea alla media nazionale, la quale registra, su una popolazione giovanile di fascia 18-24 anni, un consumo di sostanze illecite almeno una volta nella vita nel 39,7% dei casi, che diventa il 28% se si fa riferimento all’ultimo anno, e il 18% negli ultimi 30 giorni". Quali sono le sostanze più consumate tra i giovani? "Le sostanze che la fanno da padrone sono i cannabinoidi, sia naturali che sintetici. Sono sostanze da non sottovalutare e da non ...