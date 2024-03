Le multe prese all' estero si pagano sempre | accordo Ue | puniti parcheggi in zone vietate | sorpassi pericolosi | e omissione di soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Arriva un primopreliminare tra le due principali istituzioni dell'Unione Europea per quanto riguarda le infrazioni che vengono commesse dagli automobilisti in territorio: d'ora in poi ledovranno essere pagate, anche da chi commette infrazioni in un paese diverso da quel