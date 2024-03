“Le Iene presentano | Inside” | la quinta puntata “San Patrignano | inferno o paradiso?”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Su Italia 1, andrà in onda “Le”, lo spin-off de “Le”. La, dal titolo “San?” Domani, giovedì 14 marzo, in prima serata, su Italia 1, andrà in onda “Le”, lo spin-off de “Le”. La, dal titolo “San?”, è un viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca, nel mondo della tossicodipendenza. Il racconto si basa sull’osservazione, durata più di sei anni, di San, una delle comunità di recupero più grandi del ...