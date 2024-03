Le famiglie italiane in crisi nera | record negativo per la capacità di spesa | sui redditi il completo fallimento del governo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Laper lenon si ferma. Anzi, la situazione continua a peggiorare, con un balzo indietro di sei anni. Ladidellecontinua a essere debole, anche se il costante peggioramento iniziato nel 2021 sembra rallentare. In ogni caso, però, nel 2023 non c’è stato alcun segnale di ripresa e la situazione resta allarmante. L’indagine annuale Termometro Altroconsumo 2023 ha analizzato il livello di difficoltà dei consumatori nell’affrontare le spese durante l’anno appena terminato, evidenziando anche le differenze fra aree geografiche e fra le tipologie di famiglia, esaminando infine le aspettative per il 2024.in affanno, ladiè crollata Nel 2023 ...

