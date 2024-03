Le coreografie di Ambra Senatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Stasera alle 20,30 alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, va in scena ’Col tempo’, balletto con la coreografia di, con la partecipazione di Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli, musica originale di Jonathan Seilman, per una produzione Cnn de Nantes (informazioni: 0522-273011). Dieci anni dopo la sua prima coreografia di gruppo intitolata "Passo",si dedica a una nuova creazione insieme agli interpreti di allora. Oggi riunisce questo gruppo di ballerini, ben rodati dopo dieci anni di lavoro insieme, per realizzare una danza generosa e aperta verso l’altro. Un passo a quattro "sull’essere un gruppo". I personaggi si delineano, le storie si sviluppano. Le discrepanze inattese, l’assurdo e la distrazione dal reale diventano gli ingredienti ...