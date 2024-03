Le 50 frasi più belle dei film che non riusciamo a levarci dalla testa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Certe, certi frammenti di dialoghi contenuti neisi sono trasformati nel tempo in veri e propri mantra, in modi di dire entrati nel linguaggio comune, in simboli culturali, anche se si proviene da diversi luoghi del mondo. Nell’articolo che segue abbiamo cercato di radunare quelle che per noi sono lepiùdel cinema, quelle veramente indimenticabili che davvero non: siamo sicuri che le conoscerete quasi tutte, che abbiate visto o meno ilin cui sono contenute, tanto sono ormai diventate iconiche e famose. 1. “Francamente me ne infischio.” Via col vento, 1939 Una famosa scena di Via col Vento (fonte: Cinemaserietv.it)2. “Dopotutto, domani è un altro giorno.” Via col vento, ...