Lazio | ufficiali le dimissioni di Sarri | squadra affidata a Martusciello

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Sonoledi Maurizioda allenatore della. Il suo posto in panchina lo prenderà il vice Giovanni. Lo annuncia il club biancoceleste in una nota. “La S.S.rende noto che Maurizioha rassegnato le proprieda allenatore responsabile della prima. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni”. L’avventura disulla panchina dellasi chiude dopo due anni e mezzo di alti e bassi. La sua storia in ...