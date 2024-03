Lazio | Romagnoli a Lotito | 'Non vado in ritiro | mandami pure via Le promesse'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Che caos in casa. Eliminata dalla Champions League, sconfitta in casa in campionato dal'Udinese, la società biancoceleste ha...

Il giorno dopo la sconfitta di Firenze il morale, in casa Lazio , non è quello delle giornate migliori. A complicare i piani di Sarri, oltre alla mancanza di risultati, ci sono anche le assenze che ... (sportface)

Clamoroso Romagnoli contro Lotito: «No al ritiro, vendimi pure»: Emergono nuovi importanti retroscena sul momento difficile in casa Lazio dopo l’ultima sconfitta contro l ... Tanti i commenti di disapprovazione, in particolare quello di Alessio Romagnoli che ha ...calcionews24

Clamoroso da Roma: "Romagnoli a Lotito: 'In ritiro non ci vado, mandami pure via'": Secondo Il Messaggero, nel confronto interno delle scorse ore si sono visti toni alti da parte di Luis Alberto e Hysaj, ma non sono stati certamente gli unici ...tuttonapoli

Lazio, ritiro già terminato: la squadra fa rientro a casa: Lazio, il ritiro biancoceleste dura solo una notte I calciatori della Lazio dopo aver passato solo una notte a Formello, questa mattina dopo l’allenamento sono tornati nelle loro case. Il ritiro è già ...sportpaper