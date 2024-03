Lazio | ora è ufficiale | Sarri non è più l’allenatore | squadra a Martusciello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ora è. Maurizionon è piùdella. Lasarà momentaneamente affidata al suo vice, che ha aperto alla possibilità di portare a termine la stagione sulla panchina bianco celeste. In alternativa, i nomi sono quelli di Rocchi, Klose, Brocchi e Parolo. Ecco il comunicato del club: “La S.S.rende noto che Maurizioha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni”. SportFace.