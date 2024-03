Lazio | Immobile | «Nei confronti della squadra è in atto una campagna denigratoria»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo le ricostruzioni delle dimissioni di Sarri e del tentativo di convincere l’allenatore a rimanere alla, sono arrivate le risposte di alcuni giocatori biancocelesti. Su tutti il difensore Alessio Romagnoli e il capitano Ciro. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il difensore è stato protagonista di un acceso diverbio con il presidente Lotito in merito al ritiro e alle promesse mancate del presidente. Sul capitano invece ci sono dubbi sul suo reale sostegno all’allenatore.: «Mi sono sempre messo a disposizione del mister Sarri» Più articolato lo sfogo del capitanoche, sempre su Instagram ha scritto: «In queste ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sono sempre messo a disposizione del mister Sarri, così come in precedenza ...