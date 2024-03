Lazio | il ritiro è già finito | la decisione dopo un colloquio con lo staff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Meno di ventiquattro ore. È la durata deldellala sconfitta contro l’Udinese e le dimissioni improvvise di Maurizio Sarri, sostituito da Giovanni Martusciello. A deciderlo è stata la dirigenza biancocelesteaver incontrato lotecnico. Come riporta l’ANSA, ilnon aveva una funzione punitiva ma era stato deciso solo per consentire un confronto tra Sarri e la squadrala sconfitta con l’Udinese. Un’esigenza venuta meno con il passo indietro del tecnico. I giocatori torneranno a casa propria, ma dietro questa– trapela dal club – non c’è la volontà di tenere una linea morbida nei confronti dei giocatori, che si erano scagliati contro la scelta del. Per domani è previsto un ulteriore ...