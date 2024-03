Lazio | i messaggi di Immobile e Patric dopo le dimissioni di Sarri

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Laha deciso di interrompere il ritiro e la squadra si prepara per la trasferta contro il Frosinone agli ordini dell’allenatore Martusciello. Iniziano ad arrivare le reazioni dei calciatoriledi Maurizio. “Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista. Grazie mister”. Così su Instagram l’attaccante Ciro. Il calciatore ha anche postato una foto con il tecnico. Ilo di“Mister, per iniziare desidero ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato in questi mesi da allenatore. Nella carriera di un calciatore ci sono tanti tecnici, ma pochi di questi ti forgiano facendoti ...

Lazio, anche Luis Alberto scrive a Sarri: "Quante soddisfazioni! Ti auguro...": Anche Luis Alberto si aggiunge all'appello dei giocatori che hanno dedicato nella giornata di oggi un messaggio a Maurizio Sarri dopo le sue dimissioni. Il centrocampista spagnolo, per mezzo ...lalaziosiamonoi

Lazio, Patric saluta Sarri: 'Grazie per avermi fatto vedere cosa significa avere valori nella vita e nello sport': Se non tutti alla Lazio hanno preso male l`addio di Sarri alla Lazio, altrettanti ne sono invece molto rattristati. Stamattina Luis Alberto ha messo un like al.calciomercato

Lazio, il messaggio di Cataldi per Sarri: "Dispiace per com'è finita. Grazie a te...": L'addio di Sarri ha scombussolato l'ambiente biancoceleste. Tanto all'interno, quanto all'esterno in pochi si aspettavano la notizia delle sue dimissioni. In due anni e mezzo ...lalaziosiamonoi