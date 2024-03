Lazio | colloquio staff-dirigenza | perché il ritiro è stato interrotto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’ durato meno di 24 ore ilin casadopo le dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese e in generale il rendimento in stagione non èall’altezza. Il presidente Lotito ha affidato la panchina a Martusciello ma la decisione non è ancora definitiva. Dopo uncon lotecnico, laha optato per far terminare in anticipo ildopo l’allenamento. Ilnon aveva una funzione punitiva ma eradeciso solo per consentire un confronto tra Sarri e la squadra dopo il ko contro i bianconeri. Con le dimissioni del tecnico ilnon aveva più senso.